Запущенный с Плесецка военный спутник вышел на орбиту

Космический спутник, запущенный с Плесецка в интересах Минобороны РФ, успешно выведен на орбиту в четверг, 21 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу военного ведомства. "В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск Воздушно-космических сил", – уточнили в Минобороны. По данным представителей военного ведомства, с космическим аппаратом поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Кроме того, все бортовые системы спутника работают в штатном режиме. Ракету-носитель "Союз-2.1б" запустили с военного космодрома Плесецк в четверг, 21 декабря. Запуск состоялся в 11:48 по московскому времени. До этого стало известно, что гидрометеорологический спутник "Арктика-М" № 2 был благополучно выведен на орбиту. Об этом госкорпорация "Роскосмос" рассказала в своем официальном телеграм-канале.