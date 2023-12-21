В США сравнили Су-35 и американский F-35

Российский истребитель Су-35С зарекомендовал себя в качестве конкурента современных боевых самолетов США. Преимущества истребителя назвали в публикации американского издания The National Interest (TNI).

«Обозначенный НАТО как "Flanker-E", этот истребитель поколения 4++ зарекомендовал себя как очень способный противник для современных самолетов США, включая F-15 Eagle, F/A-18 Super Hornet и даже F-35 Lightning II», — пишет издание.

Отмечается, что российский самолет получил двигатели АЛ-41Ф-1С, позволяющие развивать сверхзвуковую скорость без использования форсажа. Это соответствует требованиям к истребителям пятого поколения. Также двигатели получили управляемый вектор тяги, который делает Су-35С очень маневренным.

Автор подчеркнул, что Су-35С может нести «огромное количество вооружения» на двенадцати точках подвески. В арсенал самолета входит пушка, бомбы, а также ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

Ранее в декабре издание Military Watch Magazine отмечало, что Су-35С эффективно подавляет средства противовоздушной обороны Украины в ходе специальной военной операции.