МО РФ сообщило о срыве подвоза боеприпасов ВСУ в Серебрянском лесничестве

МОСКВА , 21 декабря. /ТАСС/. Расчеты автоматических минометов "Василек" группировки войск "Центр" сорвали попытку подвоза боекомплекта и ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ .

"Расчеты автоматических 82-мм минометов "Василек" гвардейского уральского полка группировки войск "Центр" сорвали попытку подвоза боекомплекта и ротацию подразделений ВСУ в районе Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении специальной военной операции. Получив координаты точки подвоза от передовых арткорректировщиков, расчет миномета провел обстрел заданного квадрата по украинским боевикам, перемещавшим боекомплект к огневым точкам, а также сорвал ротацию штурмовых групп противника", - сообщили в ведомстве.