МО РФ сообщило о захвате российскими десантниками опорного пункта ВСУ под Артемовском

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Российские десантники взяли штурмом опорный пункт украинских военных северно-западнее Артемовска в ДНР, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"На донецком направлении штурмовые подразделения ивановских десантников из состава Южной группировки войск, продолжая улучшать положение по переднему краю, при поддержке огня артиллерии штурмом овладели очередным опорным пунктом к северо-западу от Артемовска", - сказано в сообщении.

В ходе воздушной разведки позиций ВСУ десантники вскрыли основные огневые средства и пункты управления противника. В дальнейшем артиллерия соединения подавила основные огневые средства ВСУ, нарушив их систему управления. Вновь выявленные цели уничтожались расчетами FPV-дронов.