Ким Чен Ын пригрозил ядерным ударом

КНДР немедленно ответит атакой с применением ядерного оружия в ответ на провокацию со стороны других стран. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на северокорейского лидера Ким Чен Ына, передает РИА Новости.

Агентство пишет, что Ким Чен Ын 20 декабря встретился с военными главного ракетного управления, которые принимали участие в учения по запуску межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18», и поздравил их с успехом.

«Военная деятельность продемонстрировала... эволюцию ядерной стратегии и доктрины, в соответствии с которой КНДР не будет медлить даже с ядерной атакой, когда противник провоцирует ее с помощью ядерного оружия», — заявил он.

Ранее информационное агентство Kyodo со ссылкой на министра обороны страны Синго Миякэ уведомило, что дальность полета недавно запущенной северокорейской ракеты при обычной траектории составила бы 15 тысяч километров. Такой снаряд мог бы достигнуть любой точки на территории США.