В Херсоне прогремели взрывы

Сегодня ночью, 21 декабря, сразу несколько взрывов раздалось в центре подконтрольного Киеву Херсона. Как сообщает местное издание «Зеркало недели», сейчас на территории всей Херсонской области объявлена воздушная тревога.

Также тревога воет в Николаевской области. Однако какие-либо подробности произошедшего пока неизвестны.