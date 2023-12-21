СМИ: В Херсоне раздались взрывы, воет тревога

Сегодня ночью, 21 декабря, сразу несколько взрывов раздалось в центре подконтрольного Киеву Херсона. Как сообщает местное издание «Зеркало недели», сейчас на территории всей Херсонской области объявлена воздушная тревога.

В Херсоне прогремели взрывы
© ТАСС

Также тревога воет в Николаевской области. Однако какие-либо подробности произошедшего пока неизвестны.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о серии взрывов, что прогремели в Белой Церкви Киевской области, а также в Хмельницкой области. Помимо этого «в Миргородском районе Полтавской области в результате криворукой работы ПВО ВСУ пострадал жилой дом».

Под Киевом произошли взрывы

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Владимир Рогов