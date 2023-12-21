РСЗО "Торнадо-Г" уничтожили опорный пункт и бойцов ВСУ на купянском направлении
Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г" группировки войск "Запад" уничтожили опорный пункт и район сосредоточения живой силы ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Минобороны РФ.
Координаты целей, расположенных на удалении в 18 километров, были получены ВС РФ благодаря воздушной разведке, уточнили в ведомстве.
Отмечается, что боевые машины "Торнадо-Г" находятся в районе ожидания со снаряженным боекомплектом - это 40 снарядов, выпустить которые расчет может за 20 секунд в случае интенсивной атаки. Подобный удар украинские системы ПВО отразить не сумеют, подчеркнули в Минобороны.
"Мы как кочевники", - рассказал командир взвода с позывным "Джеки". По его словам, координаты бойцам передает беспилотник. "Всегда попадаем. Целей много - в основном, живая сила противника, бывают минометы, пикапы", - отметил военнослужащий.
Ранее сообщалось, что батарея РСЗО "Град" ВС России отразила атаку целой колонны танков Leopard. После залпа из десяти реактивных снарядов было зафиксировано прямое попадание в головной танк, который вышел из строя. Остальные - обратились в бегство.