WSJ: ХАМАС отказалось от израильских условий прекращения огня

Радикальное палестинское движение ХАМАС отказалось от предложенного Израилем недельного прекращения огня в обмен на освобождение нескольких десятков заложников. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на египетских чиновников.

По их сведениям, Израиль добивался освобождения 40 человек, в том числе всех остающихся в заложниках женщин, детей и пожилых мужчин, которым необходима срочная медицинская помощь. В обмен еврейское государство предлагало приостановку наземных и воздушных операций в секторе Газа на неделю, а также гарантировало поступление в анклав гуманитарной помощи.

По словам собеседников газеты, не стоит оценивать такой итог переговоров как провал, речь идет скорее о попытке палестинского движения добиться от Израиля больших уступок. В частности, представители ХАМАС заявили, что готовы обсуждать возвращение израильских заложников только после прекращения огня.