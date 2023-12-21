СМИ: армия обороны Израиля штурмом заняла город Сейда на Западном берегу реки Иордан

ДУБАЙ , 21 декабря. /ТАСС/. Армия обороны Израиля взяла штурмом город Сейда к северо-востоку от Тулькарма на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщило палестинское информационное агентство WAFA .

По его данным, израильские военные на нескольких машинах прорвались в город и заняли позиции в его центре близ городской мечети.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в Газе. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.