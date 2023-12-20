ЦАХАЛ захватил "элитный квартал" ХАМАС в Газе

Армия Израиля заявила о захвате контроля над "элитным кварталом" ХАМАС в Газе
Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) установили полный контроль над "элитным кварталом" ХАМАС в Газе, откуда действовало военное и административное руководство радикальной организации. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
"Войска ЦАХАЛ установили контроль над "элитным кварталом" ХАМАС в центре города Газа, включая район площади Палестины, откуда действовало административное и военное руководство ХАМАС. Комплекс включает в себя большую сеть туннелей, соединяющих укрытия террористов, штабы и жилые квартиры, принадлежащие высшему руководству ХАМАС. Этот комплекс, расположенный как на земле, так и под землей, являлся центром силы военного и политического крыла ХАМАС", - говорится в сообщении.
"В последние недели [военнослужащие] действовали в районе Рималь в городе Газа, где расположена площадь Палестины. Войска провели совместное и скоординированное наступление на площадь Палестины и взяли этот район под оперативный контроль. За последние несколько дней территория была полностью взята под контроль", - продолжили в пресс-службе.
Военные отметили, что "в ходе боев по обеспечению безопасности этого района силы ЦАХАЛ уничтожили около 600 террористов".
"Площадь Палестины была центром военного управления ХАМАС и была окружена зданиями, служившими штабами, шахтами террористических туннелей и стратегическими строениями, принадлежащими ХАМАС", - заявили в армейском ведомстве. "Эта военная инфраструктура располагалась в непосредственной близости от магазинов, правительственных зданий, жилых домов гражданских лиц и специальной школы для глухих детей", отметили военные. Кроме того, "площадь является центром сети туннелей с рядом опорных пунктов руководства ХАМАС", добавили в пресс-службе.