ЦАХАЛ захватил "элитный квартал" ХАМАС в Газе

"Площадь Палестины была центром военного управления ХАМАС и была окружена зданиями, служившими штабами, шахтами террористических туннелей и стратегическими строениями, принадлежащими ХАМАС", - заявили в армейском ведомстве. "Эта военная инфраструктура располагалась в непосредственной близости от магазинов, правительственных зданий, жилых домов гражданских лиц и специальной школы для глухих детей", отметили военные. Кроме того, "площадь является центром сети туннелей с рядом опорных пунктов руководства ХАМАС", добавили в пресс-службе.