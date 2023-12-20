Камень с последним посланием Романа Рудакова станет памятником и будет установлен в воинской части
Мать `ероического бойца Романа Рудакова приняла решение, чтобы память о нем была увековечена, а камень, на котором он оставил свое последнее послание, установят на территории воинской части. В Батайске семью бойца навестили сослуживцы и корреспондент ВГТРК Александр Сладков.
Ростов-на-Дону. Штаб 103-го мотострелкового полка легендарной 150-й дивизии. Именно отсюда сегодня под охраной отвезли аккуратно вырезанный из стены камень с посланием Романа в город Батайск. Для того, чтобы показать его матери погибшего – Ольге Рудаковой - и попросить у нее разрешения отреставрировать камень и сделать из него памятник, который установят на территории полка.
"Чтобы все военнослужащие, офицеры видели его, смотрели и восхищались мужеством Романа, отдавали воинское приветствие в память о вашем сыне. Чтобы для всех было напоминание, и для всех, кто находится в зоне проведения специальной военной операции, что они там ради своих семей, детей, матерей. Разрешите оставить камень в полку как память", - обратился к Ольге Рудаковой сослуживец Романа.
Реставрацию камня проведут в Ростовском краеведческом музее. Она нужна для того, чтобы сохранить его на долгие годы.
Напомним, по поручению министра обороны РФ Сергея Шойгу последняя воля Романа Рудакова - "позаботиться о матери, сестре и брате", - о которой он просил в записке, нацарапанной на камне, будет выполнена. Глава ведомства взял под личный контроль всю помощь этой семье, в том числе выделение квартиры и лечение младшего брата Романа в Санкт-Петербурге.