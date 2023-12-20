Евросоюз присоединится к операции США в Красном море

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что страны-члены альянса приняли решение присоединиться к операции США для обеспечения безопасности судов в Красном море. Об этом Боррель написал в социальной сети X.

По его словам, действия хуситов стали угрозой для свободного движения судов в Красном море. Согласно итогам внеочередного заседания стран Евросоюза, альянс решил присоединиться к американской операции «Страж процветания».

«Безответственные действия хуситов представляют собой угрозу свободе судоходства в Красном море. На внеочередном заседании постоянных представителей стран ЕС, которое я созвал сегодня, государства-члены согласились внести свой вклад в американскую операцию “Страж процветания” посредством операции “Аталанта”», — рассказал Боррель.