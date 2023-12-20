Под Москвой упал неопознанный беспилотник

После падения дрона образовалась пробка, люди не могут проехать домой, отмечает канал. Сведений о принадлежности БПЛА Украине и его классе не приводится.

19 декабря Украина атаковала Россию беспилотниками. Пять БПЛА были сбиты над тремя регионами, один из них — в Московской области. Исходя из данных о местах сбития дронов и времени появления сообщений об их перехвате можно предположить, что они следовали от границ Брянской области по направлению к Москве.