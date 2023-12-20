Военный эксперт назвал цели мобилизованных хуситов в Йемене

Йеменские хуситы поддерживают палестинское движение ХАМАС в конфликте с Израилем, сообщил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, хуситы атакуют суда, которые перевозят нефть и другие грузы, в Красном море. Литовкин отметил, что мобилизованные действуют против ЦАХАЛ не только в Газе, но и в Эйлате.

Это продолжение боевых действий в секторе Газа и не только. Йеменские хуситы атакуют не только Израиль в Газе, но и в Эйлате — это порт и курорт на Красном море недалеко от Йемена. Так что им очень удобно это делать. Они атакуют суда, перевозившие нефть и другие грузы в Красном море. Война идет. Хуситы поддерживают ХАМАС, активно работают, — уточнил собеседник.

Ранее член политбюро хуситского движения «Ансар Аллах» Хузам аль-Асад сообщил, что на севере Йемена, где правит «Ансар Аллах», объявлена всеобщая народная мобилизация, чтобы подготовить людей к боевым действиям в секторе Газа на стороне ХАМАС. Он пояснил, что для этого были созданы тренировочные лагеря, в которых десятки тысяч молодых добровольцев проходят военную подготовку. Несколько групп уже завершили подготовку, добавил аль-Асад.