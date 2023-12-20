ВСУ атаковали с дрона машину скорой помощи в ДНР

ДОНЕЦК, 20 декабря. /ТАСС/. Украинские военные сбросили с беспилотника боеприпас на машину скорой помощи в селе Верхнеторецком в ДНР, медики серьезно не пострадали. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава ДНР.

"20 декабря беспилотный летательный аппарат сбросил взрывоопасный предмет на автомобиль скорой медицинской помощи (СМП) в селе Верхнеторецком Донецкой Народной Республики. В момент атаки бригада спешила на вызов. К счастью, медики не получили серьезных травм", - сказано.