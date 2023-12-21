США договорились с Данией о размещении войск на ее территории

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен подписали в Вашингтоне двустороннее соглашение о сотрудничестве в области обороны.

Соглашение позволит США размещать войска и военную технику на территории Дании в краткосрочной и долгосрочной перспективах в течение 10 лет, передает ТАСС.

Вашингтон также получит доступ к трем датским военно-воздушным базам. Госсекретарь США отметил вклад Дании в помощь Украине.