Порошенко рассказал об острой нехватке боеприпасов и дронов в ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают острую нехватку боеприпасов и дронов. Об этом в Верховной Раде заявил бывший президент Украины Петр Порошенко, запись выступления опубликовал на YouTube телеканал «Прямой».

«Сегодня утром я вернулся с фронта. И сказать, что там не хватает снарядов, — ничего не сказать. Это то, что говорят наши военные. Сказать, что не хватает систем противовоздушной обороны, — ничего не сказать», — заявил Порошенко.

Он также отметил, что на фронте возник дефицит дронов, несмотря на то, что на специальных складах в стране их «десятки тысяч». По мнению политика, сложившаяся ситуация является «преступлением, за которое нужно наказывать».