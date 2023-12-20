Блинкен заявил, что Швеция вскоре присоединится к НАТО
Швеция в ближайшее время присоединится к НАТО, что послужит "усилению потенциала" альянса. С таким утверждением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам года в Госдепартаменте.
По словам Блинкена, Североатлантический альянс в 2023 году стал "больше и сильнее".
"В этом году добавился 31-й член НАТО - Финляндия, а в ближайшее время к нему присоединится Швеция, что усилит потенциал и укрепит возможности оборонного альянса", - заявил госсекретарь США.