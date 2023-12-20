Африканский доброволец "Ванька" взял в плен бойца ВСУ
Африканский доброволец с позывным "Ванька", воюющий в составе ВС России, взял в плен бойца ВСУ. Кадры, как он сопровождает в автомобиле украинского солдата, опубликовали в Телеграм-канале "Сводки и аналитика СВО".
Пожалуй, это первый зафиксированный на видео случай пленения военнослужащего ВСУ в зоне СВО иностранцем.
Доброволец "Ванька" впервые засветился в Сети совсем недавно. Кадры с ним, в частности, выкладывал глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией". Известно, что родом боец из Нигерии. Он довольно неплохо владеет русским языком.
Вообще в зоне СВО на стороне России воюет немало иностранных добровольцев из самых разных стран. В их числе Иордания, Непал, Куба, Япония, Южная Корея. Большинство из них служит в интербригаде "Пятнашка".