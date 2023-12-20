В США возможную капитуляцию Украины назвали главным поражением НАТО

Капитуляция Украины будет первым крупным поражением НАТО с момента его создания. О возможном главном провале Североатлантического альянса за всю его историю заявил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для сайта Weapons and Strategy.

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«В случае капитуляции Украины, а именно этого Россия сейчас хочет, НАТО потерпит крупное поражение, первое с момента создания альянса в апреле 1949 года», — отметил он.

Экс-сотрудник Пентагона подчеркнул, что альянс и Украина сейчас испытывают не самые лучшие времена, поскольку страны блока не могут набрать необходимое количество людей в свои вооруженные силы, а их военная техника продемонстрировала плохие результаты в ходе украинского конфликта.