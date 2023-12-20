NYT: у Украины почти нет шансов взять какие-либо территории

Украина имеет незначительные шансы на взятие каких-либо новых территорий, в связи с этим украинским властям следует сосредоточиться на стратегии удерживания своих нынешних позиций. Об этом пишет газета The New York Times.

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«Некоторые лица из американских военных кругов сейчас рекомендуют Киеву следовать стратегии „Удерживай и наращивай“, которая предполагает концентрацию на удерживании еще не потерянных территорий», — говорится в материале газеты.

Там добавили, что Украине потребуется долгое время ожидать помощи от Запада в борьбе с Россией, у которой более масштабная армия и развитая промышленность.