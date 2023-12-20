В Германии рассказали о неработающей на Украине западной технике

«Контакты в украинской армии также говорят мне: не хватает не только 155-миллиметровых и 152-миллиметровых артиллерийских снарядов — просто больше ничего не работает. Западные танковые гаубицы созданы не для настоящей, продолжительной войны, а только для коротких операций», — говорится в публикации.