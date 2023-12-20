На Украине хотят обязать работодателей доставлять уклонистов в военкоматы

Владельцев предприятий на Украине могут обязать лично доставлять в территориальные центры комплектования (военкоматы) их сотрудников, которые не встали на воинский учет. Об этом заявил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, пишет ТАСС.

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По его словам, на Украине работает электронный реестр военнообязанных «Оберег». Его скоро синхронизируют с другими государственными реестрами и военкоматы будут видеть, если гражданин живет и работает в одном городе, но прописан — в другом.

Если будут вскрываться факты уклонения, то работодателям будут направлять обращения, что его работнику нужно явиться в военкомат для постановки на учет. Фитьо обратил внимание, что руководитель предприятия после получения подобного письма будет обязан лично доставить этого своего сотрудника в военкомат.