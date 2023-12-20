На Украине рассказали о способе выезда мужчин призывного возраста из страны

Мужчины призывного возраста уезжают с Украины как лица, сопровождающие инвалидов. О таком способе выезда из республики рассказал руководитель отдела организации пограничного контроля западного регионального управления Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) Игорь Матвейчук в Facebook.

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По его данным, в настоящее время в месяц на Украине мужчинам выдается порядка шести тысяч разрешений на выезд.

"Среди них около 15 процентов — инвалиды и сопровождающие их лица", — заявил Матвейчук.

Он уточнил, что по закону вместе с инвалидом за рубеж могут выехать несколько человек, которые в сопроводительных документах будут обозначены как ухаживающие за ним лица. При этом пограничники не могут проконтролировать, вернулись ли все сопровождающие на Украину.

Матвейчук также сообщил, что вице-премьером было поручено разработать изменения законодательства, ограничивающие количество сопровождающих людей до одного человека, который вместе с инвалидом должен будет вернуться в страну. По его словам, подобного ограничения сейчас нет, а документы на сопровождающих лиц легко подделываются.