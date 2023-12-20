Системы ПВО сбили украинский вертолет Ми-24 в ДНР

Украинский вертолет Ми-8 уничтожен в небе над Донецкой народной республикой (ДНР), сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Lenta.ru
Вертолет противника был сбит в районе железнодорожной станции Углесборочная. RT на русском
В военном ведомстве РФ добавили, что, кроме того, уничтожено 32 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Новая Маячка в Херсонской области, Старомихайловка, Спорное, Красногоровка, Марьинка в ДНР, Белогоровка и Нырково в ЛНР. ТАСС