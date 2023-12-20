На Украине предприятия обяжут сдавать работников-уклонистов военкоматам

Владельцы предприятий будут обязаны доставить в военкоматы своих работников, которые уклоняются от мобилизации, после принятия соответствующего законопроекта. Об этом Украины (ВСУ) Владимир Фитьо в интервью «РБК-Украина».

Он рассказал, что на Украине работает электронный реестр военнообязанных «Оберег», который скоро синхронизируют с другими государственными реестрами. Военкоматы будут видеть, что уклонист, который прописан в Киеве, работает во Львове.

«Тогда будет просто обращение к владельцу его предприятия любой формы собственности, что данному гражданину необходимо явиться в Лычаковский ТЦК (военкомат) города Львова», — заявил представитель ВСУ.

Он подчеркнул, что в таком случае руководитель предприятия будет обязан лично доставить этого военнообязанного в военкомат.