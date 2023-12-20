В США усомнились в надежде Украины запугать Россию дронами и ракетами

Украина для того, чтобы иметь возможность вести переговоры с Москвой в 2025 году, вынуждена будет угрожать дронами и ракетами, так как у нее мало шансов взять какие-либо территории. Об этом пишет газета New York Times.

По данным издания, Киеву придется менять стратегию на фоне провала контрнаступления и проблем с согласованием в Конгрессе новых пакетов военной помощи. В Белом доме считают, что Украина должна больше полагаться на собственные возможности для борьбы с более масштабной российской армией, имеющей поддержку намного более развитой промышленности.

При этом в американских военных кругах настаивают на применении стратегии «удерживай и наращивай». То есть, сосредоточиться на удержании территорий, которые у Украины есть сейчас, и наращивании способности производить собственное оружие в течение 2024 года.

«Так как украинское наступление сейчас застопорилось, а шансов на продвижение на суше мало, цель будет состоять в том, чтобы создать достаточно реальную угрозу с помощью дронов и ракет большой дальности, чтобы появилась возможность для содержательных переговоров с Россией в конце следующего года или в 2025 году», —говорится в статье.

Ранее Украина вела широко анонсированное контрнаступление, оружие для которого было поставлено западными странами. Оно началось 4 июня и продолжалось практически шесть месяцев. В декабре Киев заявил о переходе к обороне.