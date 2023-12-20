Шансы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на положительный результат в конфликте с Россией практически отсутствуют. Такую точку зрения высказал журнал Military Watch Magazine.

© Газета.Ru

Как следует из текста, элитные подразделения ВСУ все чаще сообщают о нехватке оборудования, что препятствует проведению операций. Такое развитие событий в сочетании с большими потерями с начала контрнаступления привело к тому, что прогнозы о военных перспективах Киева становятся все более мрачными, отмечает MWM.

В материале указывается, что Соединенные Штаты потеряли интерес к финансированию Украины. Это объясняется провалом контрнаступления и высоким уровнем коррупции, считают авторы.

Отсутствие финансовой поддержки от США может привести Киев к катастрофе, так как прекратятся военные операции и обрушится сфера государственных услуг, констатирует журнал.