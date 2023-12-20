Военный эксперт рассказал, для чего Киев бережет западные танки

ВСУ неспроста не спешат вводить в бой западные танки «Леопард», «Абрамс» и «Челенджер», заявил в беседе с «Царьградом» военный эксперт и публицист Алексей Суконкин. По его словам, Киев пытается сохранить эти комплексы на случай российского прорыва, чтобы применить их в критический момент.

Где-то у них есть танковые батальоны, которые они еще не показывали, то есть «Абрамсы», о которых они говорили, «Челенджеры» британские, какая-то часть «Леопардов». <...> Очевидно, зажали их до какого-то критического момента. Когда он наступит, может, их попробуют где-то применить, — высказал мнение специалист.

Однако, по его словам, такая стратегия не позволит получить преимущество на линии фронта, так как ВСУ практически не располагает боеспособными резервами. По словам эксперта, активные действия российских военных могут вызвать прорыв на одном из направлений, после чего оборону противника ждет разрушение по принципу домино.

Ситуация сейчас будет у них накапливаться, как снежный ком. Посыплется в одном месте оборона, соответственно, это повлечет провалы у соседей и так далее. Рассыпятся, как карточный домик. Резервов на данный момент мощных, как это было весной, у них сейчас нет, — отметил Суконкин.