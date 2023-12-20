NI назвал Су-35 по-настоящему быстрым и опасным истребителем

Журнал The National Interest назвал российский истребитель поколения 4++, сочетающий в себе множество элементов пятого поколения, быстрым и по-настоящему опасным.

В статье отмечается, что многоцелевой сверхманевренный истребитель предназначен для борьбы с воздушными и наземными угрозами, а также для противодействия надводным силам флота противника. Су-35 представляет глубоко модернизированный самолет Су-27. И если последний изначально разрабатывался для противодействия американскому F-15 Eagle, то Су-35 стал ответом на F-16. И в России уже есть несколько улучшенных версий, в том числе и Су-35С.

Издание пишет о преимуществах Су-35. Мощные двигатели обеспечивают ему возможность длительного полета, при этом он может достигать сверхзвуковых скоростей без использования форсажной камеры. Двигатели отличаются управляемым вектором тяги, что делает самолет очень маневренным.

Су-35 может нести огромное количество вооружения, включая различные боеприпасы класса "воздух-воздух", "воздух-земля", противорадиационные и противорадиационные, противокорабельные ракеты, а также ряд бомб лазерного и спутникового наведения. Су-35 может быть оснащен и блоком радиоэлектронной борьбы, что обеспечивает ему мощные возможности постановки помех. Они могут снизить эффективность радаров противника и ослепить бортовые РЛС ракет, в частности AIM-120 AMRAAM.