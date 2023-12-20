В Британии назвали причины мрачных настроений у солдат ВСУ

Наступление зимы, вынужденная оборонительная позиция, а также подготовленность армии РФ все больше угнетают бойцов Вооруженных сил Украины, пишет The Independent. Если раньше недовольство среди украинских солдат проявлялось достаточно редко, то теперь оно стало распространенным и очевидным.

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Издание назвало происходящее для ВСУ изнурительным конфликтом. К мрачным настроениям солдат на фронте добавляется разочарование ошибочными с их точки зрения решениями киевских бюрократов, от которых они зависят в плане снабжения.

Масла в огонь добавляет и противостояние главкома ВСУ Валерия Залужного и президента страны Владимира Зеленского. В эти разборки также втянут мэр Киева Виталий Кличко, добавляет газета.

Как сообщал министр обороны РФ Сергей Шойгу, украинская армия потеряла более 380 тысяч военнослужащих с начала СВО. С начала контрнаступления ВСУ лишилась 159 тысяч бойцов.