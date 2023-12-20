Армия Израиля за день атаковала в секторе Газа более 300 объектов

Армия Израиля заявила, что за день атаковала в секторе Газа более 300 объектов
Израильские военные атаковали за прошедшие сутки более 300 объектов в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
"Подразделения Армии обороны Израиля продолжают действовать против террористических целей в секторе Газа, ведя ближние бои с террористами на земле и направляя летательные аппараты для нанесения ударов по вооруженным отрядам террористов и вооружению. В ходе совместных сухопутных, воздушных и морских операций удары были нанесены по десяткам террористов и по террористической инфраструктуре. За последний день были нанесены удары более чем по 300 террористическим целям", - говорится в сообщении.
Армия также сообщила о проведении рейда в южной части палестинского анклава. "После того, как террористы открыли огонь по [израильским] войскам на юге сектора Газа, войска провели целенаправленный рейд в военном центре контроля и управления в районе Хан-Юниса, откуда террористы стреляли и где хранили оружие. На месте войсками были обнаружены винтовки, боеприпасы, взрывные устройства и примерно 20 минометных снарядов", - проинформировала пресс-служба.
Кроме того, во вторник сухопутные подразделения передали ВВС Израиля координаты, по которым истребитель нанес удар по ракетной пусковой установке, использовавшейся для обстрелов израильского гражданского населения, добавили в армии.