Армия Израиля за день атаковала в секторе Газа более 300 объектов

"Подразделения Армии обороны Израиля продолжают действовать против террористических целей в секторе Газа, ведя ближние бои с террористами на земле и направляя летательные аппараты для нанесения ударов по вооруженным отрядам террористов и вооружению. В ходе совместных сухопутных, воздушных и морских операций удары были нанесены по десяткам террористов и по террористической инфраструктуре. За последний день были нанесены удары более чем по 300 террористическим целям", - говорится в сообщении.