Артиллерист Катыш заявил, что его «Ураган» поразил много украинской техники
Российский артиллерист с позывным Катыш рассказал, как расчет его РСЗО «Ураган» поразил много военной техники противника.
«Не так давно работали по бронетехнике, поразили много техники противника», - заявил Катыш.
Также, по его словам, боевая машина РСЗО много работает и по неприятельской пехоте.
О себе Катыш рассказал, что раньше он служил по контракту, но потом уволился. Когда в России была объявлена частичная мобилизация, Катыш явился добровольно - и теперь он бьет украинских боевиков 220-миллиметровыми реактивными снарядами.
Ранее сообщалось, что расчеты «Градов» разгромили пехоту ВСУ к северу от Артемовска.