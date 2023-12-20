Артиллерист Катыш заявил, что его «Ураган» поразил много украинской техники

Также, по его словам, боевая машина РСЗО много работает и по неприятельской пехоте.

О себе Катыш рассказал, что раньше он служил по контракту, но потом уволился. Когда в России была объявлена частичная мобилизация, Катыш явился добровольно - и теперь он бьет украинских боевиков 220-миллиметровыми реактивными снарядами.