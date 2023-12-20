На Западе уверены, что одна из причин провала украинских солдат на фронте это зрелый возраст мобилизованных солдат. Об этом пишут американские журналисты.

«На линии фронта Украины непропорционально большую долю призывников составляют мужчины среднего возраста. <…> Солдаты-ветераны, воевавшие с 2022 года, а некоторые с 2014 года, разочарованы, что новобранцы уже пережили расцвет своей физической формы. <…> В пехоте люди старше 35 лет имеют меньший потенциал для выполнения своей миссии», — передают авторы The Wall Street Journal.

Обозреватели подчеркивают, что Киев сейчас не может обеспечить качественную и количественную мобилизацию.

В настоящий момент большая часть новобранцев — это жители сельской местности от 43 до 50 лет, подчеркнули авторы. По их словам, именно этой категории граждан сложнее всего избежать призыва. Западные военные уверены, что правительство страны специально отбирает людей старшего поколения, чтобы более молодые потом смогли «заняться возрождением экономики».