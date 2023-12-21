Ким Чен Ын пообещал США "немедленный ответный ядерный удар" в случае провокаций

Произведенный 18 декабря запуск своей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Северная Корея охарактеризовала как "огромный успех", а лидер страны Ким Чен Ын пообещал США "незамедлительный и без колебаний ответный ядерный удар", если Вашингтон попытается пойти на "ядерные провокации".

Напомним, что утром 18 декабря из окрестностей Пхеньяна КНДР произвела очередной, уже пятый по счету только за текущий год запуск МБР. Первоначальные предположения зарубежных экспертов о том, что Северная Корея успешно испытала новую твердотопливную систему "Хвасон-18", оказались верны.

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Новость о запуске межконтинентальной ракеты стала самой важной для газет КНДР, которые вышли на следующий день. Ведущая партийная газета "Нодон Синмун" назвала результаты старта "огромным успехом". "Всему миру была продемонстрирована гордость республики, мощь великой и самостоятельной Кореи", - говорится в издании.

Было также отмечено, что КНДР обрела теперь как "глаза", так и "кулак". Под первыми подразумевается недавно успешно выведенный на орбиту северокорейский военный спутник, а под вторым - твердотопливная МБР "Хвасон-18", которую Северная Корея только в этом году трижды успешно запустила. Ожидается, что эта система может быть поставлена на боевое дежурство уже в следующем году.

СМИ Страны чучхе предоставили подробности старта, который имел место в понедельник. За запуском лично наблюдал председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын. Заявлено, что ракета поднялась на высоту 6518,2 км, пролетела расстояние в 1002,3 км, после чего упала в точно указанном районе Восточного (Японского) моря. Время нахождения в воздухе составило 4415 секунд (73,58 минуты).

В целом эти данные совпадают с теми, что предоставили Южная Корея и Япония, которые внимательно наблюдали за запуском, заранее заявив, что в КНДР "имеют место признаки подготовки к ракетным запускам". Учитывая, что ракета полетела по завышенной траектории, то это означает, что при запуске по оптимальной для дальности траектории под углом 30-45 градусов, она бы улетела на расстояние до 12-15 тысяч или более километров. То есть в зоне поражения "Хвасон-18" находится вся территории США.

О том, кому предназначена новая межконтинентальная баллистическая ракета, северокорейский вождь недвусмысленно пояснил. "В случае ядерной провокации со стороны врага, наша нация готова без колебаний произвести ядерную атаку", - заявил Ким Чен Ын в ходе посещения части ракетных войск стратегического назначения, которая производила запуск ракеты "Хвасон-18". По мнению экспертов, это напрямую обращено в первую очередь к США, а также их союзникам. Высказывание Кима было опубликовано СМИ КНДР в четверг 21 декабря по итогам его визита в часть днем ранее.

Вождь добавил, что успешные испытания этой МБР стали "ясным объяснением эволюции нашей ядерной стратегии, ядерной доктрины, а также методики нашего ответа на агрессию".