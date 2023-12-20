Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время попытки вернуть позиции к западу от Артемовска потеряли две бронемашины пехоты (БМП) и до 30 человек личного состава. Об этом ТАСС сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

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По его словам, 19 декабря к западу от Артемовска противник решил пойти в атаку. Однако ответный огонь вынудил украинских солдат отозвать личный состав на этом участке.

До этого стало известно, что в ВСУ все чаще проявляются мрачные настроения с приближением зимы. В основном украинские бойцы жалуются на недостаток ресурсов для качественного обучения операторов беспилотников и ремонта машин в сжатые сроки.