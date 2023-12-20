Немецкий репортер назвал ключевую проблему вооружения ВСУ

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает боеприпасов, а переданное западными странами оружие показало свою неэффективность. Об этом в своем аккаунте в соцсети X заявил немецкий журналист Юлиан Репке.

По словам журналиста, его источники в ВСУ жалуются на проблемы с вооружением.

«Мои контакты в украинской армии рассказывают мне: не хватает не только 155-мм и 152-мм артиллерийских снарядов, но и просто больше ничего не работает», – заявил Юлиан Репке.

Он констатировал, что западные самоходные гаубицы созданы не для длительных боевых действий, а лишь для коротких операций.