Переданное западными союзниками Украины оружие продемонстрировало свою неэффективность. Об этом заявил военный эксперт Юлиан Репке.

Он уточнил, что самоходные гаубицы созданы не для настоящих продолжительных боевых действий, а только для коротких операций.

«Мои контакты в украинской армии рассказывают мне: не хватает не только 155-мм и 152–мм артиллерийских снарядов, но и просто больше ничего не работает», — написал эксперт в социальной сети.

Ранее стало известно, что ВСУ оборудуют новые позиции на линии боевого соприкосновения на Купянском направлении.