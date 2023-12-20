«Ничего не работает»: Немецкий эксперт о провале западного оружия на Украине
Переданное западными союзниками Украины оружие продемонстрировало свою неэффективность. Об этом заявил военный эксперт Юлиан Репке.
Он уточнил, что самоходные гаубицы созданы не для настоящих продолжительных боевых действий, а только для коротких операций.
«Мои контакты в украинской армии рассказывают мне: не хватает не только 155-мм и 152–мм артиллерийских снарядов, но и просто больше ничего не работает», — написал эксперт в социальной сети.
Ранее стало известно, что ВСУ оборудуют новые позиции на линии боевого соприкосновения на Купянском направлении.
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