Зеленский назвал виновных в провале наступления ВСУ на юге

«У нас были сложности на юге, потому что все говорили, какие у нас цели. Все месяцы все говорили, куда мы идем, как лучше. <...> там на юге тепло, зима поздно приходит, оружия достаточно. С Россией, у которой оружия больше, это так не работает», — поделился Зеленский.