Зеленский назвал виновных в провале наступления ВСУ на юге
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что к провалу контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юге привело то, что направление удара было раскрыто заранее. Пост опубликован в аккаунте Зеленского в соцсети X (бывший Twitter).
«У нас были сложности на юге, потому что все говорили, какие у нас цели. Все месяцы все говорили, куда мы идем, как лучше. <...> там на юге тепло, зима поздно приходит, оружия достаточно. С Россией, у которой оружия больше, это так не работает», — поделился Зеленский.
Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.
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