На запорожском направлении российские войска продолжают нивелировать небольшие продвижение ВСУ, которых тем удалось добиться ценой огромных потерь в ходе летнего контрнаступления.

Напомним, тогда противник сосредоточил основные усилия на прорыве российской обороны на юге с тем, чтобы выйти к Мелитополю и перерезать сухопутный коридор в Крым. За несколько месяцев получилось продвинуться на несколько километров, причем окрестности Работино превратились в кладбище украинской бронетехники - в том числе немецких танков и американских БМП, - а потери ВСУ в ходе контрнаступления превысили 150 тысяч человек.

Теперь российские войска без особых хлопот, постепенно, действуя артиллерией и авиацией, возвращают противника на исходные рубежи.

Стало известно о продвижении между населенными пунктами Вербовое и Работино на несколько сотен метров севернее позиций, которые российская пехота занимала накануне. "Идет ликвидация российскими войсками так называемого Работинского выступа", - пишет Военное обозрение.