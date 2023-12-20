Военное обозрение: Российские войска срезают "Работинский выступ" ВСУ
На запорожском направлении российские войска продолжают нивелировать небольшие продвижение ВСУ, которых тем удалось добиться ценой огромных потерь в ходе летнего контрнаступления.
Напомним, тогда противник сосредоточил основные усилия на прорыве российской обороны на юге с тем, чтобы выйти к Мелитополю и перерезать сухопутный коридор в Крым. За несколько месяцев получилось продвинуться на несколько километров, причем окрестности Работино превратились в кладбище украинской бронетехники - в том числе немецких танков и американских БМП, - а потери ВСУ в ходе контрнаступления превысили 150 тысяч человек.
Теперь российские войска без особых хлопот, постепенно, действуя артиллерией и авиацией, возвращают противника на исходные рубежи.
Стало известно о продвижении между населенными пунктами Вербовое и Работино на несколько сотен метров севернее позиций, которые российская пехота занимала накануне. "Идет ликвидация российскими войсками так называемого Работинского выступа", - пишет Военное обозрение.
Удары по ВСУ наносятся с двух позиций: со стороны Вербового и Новопрокоповки. А перед украинцами стоит задача удержать российские отряды в рамках статуса-кво и не допустить их прорыва на север, к трассе Н-08, связывающей Орехов и Пологи. Если пехоте РФ удастся выйти к этой дороге, ей откроется путь на Орехов им Запорожье.