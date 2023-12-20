Ликвидирован высмеивавший российских солдат американский наемник

В зоне специальной военной операции (СВО) ликвидировали наемника из США Итана Хантера Хертвека. Об этом сообщил Telegram-канал TrackANaziMerc, который занимается мониторингом иностранцев, участвующих в боевых действиях на Украине.

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Когда канал впервые сообщил о Хертвеке в зоне боевых действий, тот пришел в чат канала, где высмеял сам ресурс и российских солдат.

Молодому человеку был 21 год. Он до этого служил в морской пехоте американской армии.

Выяснилось, что американец вступил в Вооруженные силы Украины (ВСУ) летом 2023 года в качестве военного медика, однако фактически выполнял боевые задачи обычного наемника. По данным СМИ, американского пехотинца ликвидировали в районе Авдеевки.