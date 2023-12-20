Балицкий: Организованное военное сопротивление ВСУ завершится уже весной

Организованное военное сопротивление со стороны Украины может закончиться уже скоро - весной 2024 года. Большая вероятность того, что "фронт рухнет", озвучил свой прогноз губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, сейчас уже всем понятно, что украинская армия, как и вся страна, "не состоялась".

"Я не пророк, конечно, но думаю, что зима, весна - закончится вся история с точки зрения организованного военного сопротивления. Скорее всего, что фронт рухнет", - сказал Балицкий в интервью РИА Новости.

К такому выводу он пришел, оценив наступательный потенциал: отсутствует достаточное количество снарядов, подготовка бойцов ВСУ не на самом высоком уровне.

По словам Балицкого, практически не осталось националистических батальонов (запрещены в РФ), которые ранее "показывали хорошую динамику боя". Сейчас воюют в основном мобилизованные - дедушки или пацаны. И те, и другие толком не обучены, объяснил глава Запорожья.