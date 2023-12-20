МО РФ сообщило об уничтожении замаскированных опорных пунктов ВСУ

"Своими поступками, своими действиями мы показываем, что своих не бросаем и выполняем честно и качественно нашу работу. У нас в артиллерии каждый расчет, каждая батарея, каждый дивизион как семья. После получения новых координат противника мы молниеносно приступаем к выполнению боевых задач", - сказал заместитель командира взвода с позывным Медведь, его цитирует Минобороны РФ.