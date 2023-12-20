Мобилизация: последние новости на сегодня 20 декабря 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 20 декабря 2023, в материале «Рамблера».

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Наследников участников СВО освободят от пошлины за недвижимость

Кабмин России поддержал проект закона депутатов об освобождении членов семей погибших участников специальной военной операции от уплаты госпошлины за недвижимость, сообщают «Известия».

В пояснительной записке к документу сказано, что новой льготой смогут воспользоваться родственники военнослужащих Министерства обороны, сотрудников Росгвардии и Министерства внутренних дел, которые погибли при исполнении долга.

Также в перечень попадут родственники тех, кто скончался после полученного на службе заболевания.

Путин вручил медали «Золотая Звезда» Героя России девяти участникам СВО

Глава России Владимир Путин вручил медали «Золотая Звезда» девяти Героям РФ, которые принимали участие в специальной военной операции, сообщает «Парламентская газета».

Награду получили бойцы, особо отличившиеся на фронте. Российский лидер отметил мужество и профессионализм мотострелков, спецназовцев, танкистов, штурмовиков, летчиков и представителей других родов войск.

Путин указал, что знает настрой всех бойцов и командиров, и выразил уверенность в достижении поставленных целей по защите жителей, суверенитета и безопасности Родины.

Шойгу рассказал о снижении летальности среди раненых в СВО

Летальность среди раненых военнослужащих в ходе специальной военной операции составляет менее 0,5% и продолжает снижаться, сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на главу Министерства обороны России Сергея Шойгу.

По словам министра, благодаря оперативной помощи на поле боя, своевременной эвакуации и высокотехнологичной медицинской помощи более 98% раненых выписываются с выздоровлением.