Спецоперация на Украине 20 декабря: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 20 декабря 2023 года.

Шойгу озвучил потери ВСУ с начала СВО

Потери украинской армии с начала специальной военной операции превысили 383 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными, сообщает газета «Взгляд».

Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, украинские Вооруженные силы потеряли 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, а также 553 самолета.

Кроме того, потери противника с начала контрнаступления превысили 159 тысяч военных, 121 самолет, 766 танков.

Командир ВСУ признал поражения Киева по всем фронтам

Украина проигрывает на всех фронтах, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на заявление командира одного из батальонов Вооруженных сил страны Кирилла Вереса.

«Если говорить о всей войне, о всех фронтах — медийные и там, где бои, — проигрываем», — заявил он.

Командир пожаловался, что в стране «очень тяжелое время» и не может назвать направление, в котором Украина бы выигрывала.

Число раненых в Донецке из-за атак ВСУ увеличилось до 15

Количество пострадавших в результате обстрелов со стороны Украины жителей Донецка возросло до 15, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы ДНР Дениса Пушилина.

Были обстреляны Петровский, Куйбышевский и Киевский районы города. Ранения получили местные жители. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.