Балицкий: ВСУ практически не пытаются атаковать на запорожском участке фронта

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал РИА Новости, что украинские войска практически не ведут активных атакующих действий на запорожском участке фронта.

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По его совам, если сравнивать положение на фронте с ситуацией, которая наблюдалась летом и осенью, то можно отметить три разных подхода к ведению боевых действий.

"Наши ребята очень грамотно сегодня ведут активную оборону. Противник выдохся настолько, что практически атакующих действий почти не ведет. Это единичные случаи", - сказал Балицкий.