Ударный комплекс оптической разведки "Гранат" создали в России

В России разработали разведывательно-ударный комплекс оптической разведки "Гранат". Его будут использовать в условиях сложного рельефа местности и городской застройки. Комплекс предназначен для поиска целей, проведения доразведки и нанесения поражения c помощью беспилотников.

Комплекс по своей структуре и целям похож на "Блокпост", но работает в оптическом диапазоне, рассказали ТАСС в конструкторском бюро, разработавшем новинку. Его важная особенность - ретранслятор сигнала размещен на отдельном беспилотном летательном аппарате.

Летающий ретранслятор сигнала обеспечит устойчивый прием-передачу команд от дрона-разведчика на пульт управления при отсутствии прямой видимости. Все это не только усилит его возможности, но и увеличит общую дальность работы, а также повысит безопасность оператора.