ВСУ обстреляли село Вязовое в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во вторник, 19 декабря, обстреляли село Вязовое в Белгородской области. В результате этого была повреждена линия электропередачи, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— Аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны, — добавил глава Белгородской области в своем Telegram-канале.

Украинские войска 17 декабря сбросили с беспилотника взрывное устройство на поселок Красное в Белгородской области. В результате атаки был ранен пассажир «газели».

В тот же день Гладков сообщил, что начался стрелковый бой на границе села Теребрено Краснояружского района Белгородской области, которое находится примерно в 2,5 километра от границы с Украиной.