ВСУ обстреляли село Вязовое в Белгородской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) во вторник, 19 декабря, обстреляли село Вязовое в Белгородской области. В результате этого была повреждена линия электропередачи, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
— Аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны, — добавил глава Белгородской области в своем Telegram-канале.
Украинские войска 17 декабря сбросили с беспилотника взрывное устройство на поселок Красное в Белгородской области. В результате атаки был ранен пассажир «газели».
В тот же день Гладков сообщил, что начался стрелковый бой на границе села Теребрено Краснояружского района Белгородской области, которое находится примерно в 2,5 километра от границы с Украиной.
13 декабря неподалеку от хутора Высокого машина, в которой находились мирные жители, была подорвана миной. О том, что в результате подрыва пострадал замглавы Краснояружского района Белгородской области Игорь Бородаенко, стало известно 15 декабря. Он скончался в госпитале.