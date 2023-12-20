В Британии признали мощный удар по Зеленскому из-за ситуации на фронте

«Зеленский оказался под огромным ударом после того, как уменьшение иностранной помощи вынудило Украину сократить военные операции в войне с Россией», — указано в статье. Отмечается, что союзники не могут обеспечить бесперебойные поставки боеприпасов на Украину, из-за чего ВСУ испытывают дефицит. Все четче видна перспектива победы России над Западом в битве на истощение, и это «вызывает тревогу».