Взрывы произошли в Кировограде до объявления воздушной тревоги

Украинские СМИ информируют о серии взрывов, произошедших в городе Кировоград (также известном как Кропивницкий). По сообщению телеграм-канала украинского телеканала "Суспiльне" ("Общественное"), звуки взрывов были слышны до объявления воздушной тревоги.

Данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации указывают на объявление воздушной тревоги в Кировоградской и Николаевской областях, а также в некоторых районах Херсонской области, находящихся под контролем Киева. Ночью в Харькове произошла серия взрывов. Накануне стало известно о взрывах в Черноморске и Одессе.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.